Мир 13 июня 2023, 13:46 Бывший спецпредставитель президента США Биллингсли: самую серьезную угрозу для роли доллара в мире представляет Китай

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В нынешних реалиях самую серьезную угрозу для положения доллара в мире представляет Китай. Об этом сообщил бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, сообщил RT.

По его словам, Китай пытается принимать всевозможные меры для защиты своей экономики от санкций, опираясь на опыт применения ограничений в отношении России. Также страна продолжает наращивать запасы золота и сокращать вложения в облигации США.

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Биллингсли отметил, что «подорвать» роль доллара как мировой валюты также стремятся Бразилия и Россия.