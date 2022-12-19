Мир 19 декабря 2022, 08:25 Бывший советский премьер назвал способ воссоздать СССР Бывший глава Совмина Рыжков заявил, что СССР возможно воссоздать по примеру Евросоюза

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Возрождение Советского союза возможно по принципам, принятым в Евросоюзе, однако полностью копировать СССР в новом объединении стран не стоит. Об этом РИА «Новости» сообщил член Совета Федерации РФ, бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

«Новое объединение государств на новых условиях возможно на принципах Европейского союза. Однако не стоит пытаться скопировать государство, существовавшее до 1991 года», — сказал он.

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Рыжков отметил, что современное государство является по сути живым организмом, которое развивается, болеет и стареет подобно человеку.

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«Им периодически необходимо заниматься. Именно поэтому я считаю, что не нужно пробовать вернуть СССР по примеру образца 1922 года. Все должно двигаться, стоять на месте не нужно», — добавил член Совета федераций.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что после распада СССР многие жители советских республик думали, что начнут жить, как в Париже.

Однако в итоге выяснилось, что жить по подобию обитателей столицы Франции многим не захотелось по причине разного культурного года, напоминал глава государства.