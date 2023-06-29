Мир 29 июня 2023, 07:28 Бывший советник ЦРУ предупредил о возможной попытке Украины взорвать ЗАЭС Бывший советник ЦРУ Рикардс заявил, что Украина может совершить теракт на ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина может попытаться взорвать Запорожскую атомную электростанцию в Херсонской области и обвинить в этом Россию. Такое мнение высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Он отметил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о возможной российской атаке на ядерный объект. По словам Рикардса, таким образом киевский режим создает условия для теракта под чужим флагом.

Реклама

«Украина (под руководством США и с американской помощью) могла бы направить на объект группу коммандос, заложить тяжелую взрывчатку, а затем взорвать ее таким образом, чтобы вызвать частичное расплавление и выброс радиации», — предупредил он.

Бывший советник ЦРУ пояснил, что этот шаг нужен Украине, чтобы задействовать пятую статью договора НАТО, поскольку радиоактивное облако накроет и Европу, а это посчитают нападением на страны альянса. В результате члены коалиции направят свои войска на Украину, что приведет к прямому столкновению с армией России.

Он также напомнил, что украинская сторона уже совершала акты экологического терроризма. Рикардс привел в пример подрыв «Северных потоков». По его мнению, к разрушению Каховской ГЭС также может быть причастен киевский режим.

Ранее о возможной подготовке диверсии на ЗАЭС предупреждал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он связал с этим недавний приезд Владимира Зеленского к линии соприкосновения.