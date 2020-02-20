Бывший советник Трампа Роджер Стоун осужден 40 месяцев тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил американского политтехнолога Роджера Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Стоун был советником президента США Дональда Трампа во время его президентской гонки в 2016 году.

По информации газеты Washington Post, он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

Дело Стоуна проходило в рамках расследования по выявлению сотрудничества между российскими спецслужбами и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Стоуна задержали 25 января прошлого года в Форт-Лодердейл, Флорида. Он считался одним из ближайших соратников Дональда Трампа. Ходили слухи, что Стоун также пытался выкупить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли скомпрометировать соперницу Трампа на выборах в 2016 году и кандидатку от демократической партии Хиллари Клинтон.