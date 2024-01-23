Мир 23 января 2024, 12:13 Бывший советник Трампа попросил надавить на Байдена из-за «не чувствующего боли» Ирана Экс-посол ООН Болтон призвал республиканцев повлиять на Байдена из-за Ирана Preston Ehrler/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Республиканцам следует обратить внимание на политику президента США Джо Байдена и надавить на него по вопросам, связанным с Ираном. Об этом заявил экс-посол ООН и бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон, сообщила газета The New York Post.

Он назвал внешнюю политику Байдена слишком мягкой и призвал американскую администрацию отреагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.

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«Иран вообще не чувствовал боли с 7 октября. Если администрация [Байдена] не видит, что происходит, и не понимает, что необходимо восстановить какой-либо вид сдерживания, <…> я не знаю, что мы можем», — подчеркнул Болтон.

Он отметил, что за нападением шиитских боевиков на американские ВС на Ближнем Востоке стоит Иран. По его мнению, республиканцам следует использовать этот вопрос для предвыборной кампании.

«Меня очень огорчает то, что [Байден] просто не признает, что за всем этим насилием на Ближнем Востоке стоит Иран», — заключил экс-посол ООН.

Ранее Байден указал, что ситуация с йеменскими хуситами и американскими военными не является косвенным конфликтом с Ираном, процитировал его RT.

В январе США и Британия атаковали базу армии Йемена. Ракеты поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.