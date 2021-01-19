Бывший советник Трампа назвал его худшим президентом в истории США

Президенту Дональду Трампу предрекли особое место в истории США: экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что он запомнится как худший глава государства.

Политик негативно отозвался о Трампе в интервью немецкому новостному порталу t-online. Опасения республиканцев, связанные с уходом главы Белого дома, он назвал преувеличенными.

«[Трамп] определенно войдет в историю как худший президент США. <…> Но Трамп будет больше занят расследованием его дела, бизнесом и финансовыми проблемами, чем иметь отношение к нашей партии», — сказал Болтон.

Штурм Капитолия в Вашингтоне он назвал очень печальным днем для всей Америки, но подчеркнул, что импичмент не станет самым страшным наказанием Трампу. Больший эффект получится, если «просто игнорировать его в будущем».

«Импичмент даст обратный эффект», — заметил Джон Болтон.

Мнение экс-советника Трампа по нацбезопасности стало очередной долей критики, которая обрушилась на президента США в последнее время. Действия главы Белого дома актер Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и республиканец, сравнил с нацистскими. Он же заявил, что Трамп — худший президент в истории.

Неуравновешенным и опасным действующего главу государства назвала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.