Мир 03 января 2023, 11:07 Бывший советник президента Украины заявил о стагнации экономики страны на десяток лет Экс-советник президента Соскин: Украина впала в экономическую депрессию до 2034 года РИА «Новости»

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Экономика Украины будет находиться в стагнации как минимум до 2034 года. Об этом в своем YouTube-канале сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы финансист Олег Соскин.

По его словам, Украина стала «депрессивной страной-лузером», которая и не может мечтать о каком-то развитии.

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«Сейчас идет фаза деструкции и депрессии, мы впали в энтропийную воронку. Какое развитие? До 2034 года нечего даже пиликать, все будет лишь ухудшаться», — заявил Соскин.

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Экономист также дал характеристику нынешней политической верхушке Украины, назвав президента Владимира Зеленского неопытным и нетерпимым к критике главой государства.

«Мне кажется, что в скором времени на Украине начнутся репрессии и террор со стороны власти к несогласным с ее действиями», — заключил он.

Ранее британская газета The Times предположила, что Зеленский начнет расплачиваться за выданные Западом средства с помощью имитации мнимых побед на фронте, писал RT.