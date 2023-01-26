Мир 26 января 2023, 08:30 Бывший советник Пентагона заявил об отчаянии США после решения Путина начать спецоперацию Экс-советник Пентагона Макгрегор: президент Путин привел США в отчаяние ударами по ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты оказались в отчаянии после решения президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты российских интересов. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время выступления на собственном YouTube-канале.

«Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать конфликт, она просто ответила тем, что начала защищаться. <…> Русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, которая готовится к нападению, после чего сказали: „С нас хватит, мы положим этому конец“», — сказал он.

Реклама

Полковник отметил, что западные страны не смогли изолировать Россию экономически и лишить ее ресурсов. Также провалилась и попытка нанести российской стороне стратегическое поражение. Так произошло из-за грамотных действий Путина. Макгрегор добавил, россиянам в итоге удалось заманить в ловушку Вооруженные силы Украины. Это привело к колоссальным потерям украинской армии.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин тогда заявил, что ее целью является защита Донбасса, а также денацификация и демилитаризация соседней страны.