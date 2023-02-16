Мир 16 февраля 2023, 17:22 Бывший советник Пентагона сообщил о бедственном положении ВСУ Экс-полковник армии США Макгрегор не исключил отступление ВСУ после заявления Столтенберга РИА «Новости»

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Высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о нехватке запасов у союзников из-за украинского конфликта говорит о том, что украинские военные находятся в крайне затруднительном положении. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил американский полковник в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Нет сомнений, что у украинских солдат уже заканчиваются боеприпасы. Они вынуждены перегруппировываться или отступать, иначе есть риск их полного уничтожения», — сказал он.

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Макгрегор отметил, что в заявлении Столтенберга есть сигнал о том, что альянс неспособен восполнить все потребности ВСУ на фронте.

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«Тяжелая ситуация для украинской армии. Все это приводит к таким смешным заявлениям на Западе и на самой Украине», — добавил бывший военный.

Ранее генсек НАТО Столтенберг сообщил, что украинский конфликт серьезно истощает запасы альянса, требуя все больше боеприпасов. Он отметил, что оборонная промышленность союзников находится на пиковых нагрузках, так как запросы ВСУ превышают скорость производства.