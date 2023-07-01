Мир 01 июля 2023, 12:09 Бывший советник Пентагона предрек Байдену скорую отставку Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил, что Байден уйдет с поста до конца года Flickr

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли сможет доработать на своем посту до конца этого года. Такое мнение в интервью журналистке Наталье Брунелл высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года», — Макгрегора процитировал ТАСС.

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Экс-советник назвал нынешнего американского лидера картонной фигурой. Он отметил, что сейчас Байден находится на пределе своих сил и только зачитывает текст с бумаг, которые ему подают.

Макгрегор добавил, что вице-президент США Камала Харрис заменить Байдена не сможет. Он отметил, что никто не верит в способность этой женщины осознавать свои действия. Политическую ситуацию, а стране о сравнил с вакуумом.

Ранее стало известно, что Байден теперь пользуется аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна. По информации Белого дома, у главы Штатов опасные симптомы апноэ. По мнению политолога Юрия Рогулева, этот факт вряд ли может стать причиной импичмента президента США. Такое решение могут принять только в связи его недееспособностью.