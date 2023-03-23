Мир 23 марта 2023, 11:15 Бывший советник Пентагона предложил убедить Украину продать России новые регионы Экс-советник Пентагона Лойола: США должны убедить Украину продать РФ новые регионы РИА «Новости»

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Чтобы на Украине наконец настал мир, Соединенные Штаты должны убедить Украину смириться с потерей некоторых регионов, но потребовать от России финансовую компенсацию. Об этом написал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в материале для журнала The Atlantic.

«США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации», — считает Лойола.

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Он уточнил, что таким образом улаживались многие конфликты. Кроме того, «более однородное» украинское государство, по мнению экс-советника Пентагона, было бы политически более стабильным, чем нынешнее, и когда-то могло бы присоединиться не только к Евросоюзу, но, возможно, и к Североатлантическому альянсу.

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Лойола добавил, что при отказе от урегулирования конфликта миром Россия может прекратить огонь, но якобы подкрепит это угрозой применения ядерного оружия в случае продолжения боевых действий украинской стороной. В итоге Россия еще сильнее сблизится с Китаем и гегемонии США придет конец.