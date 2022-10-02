Бывший советник НАТО заявил о попавшем в ловушку из-за России Западе | 360°

Мир 02 октября 2022, 05:46 Поделиться Telegram

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Viber Бывший советник НАТО заявил о попавшем в ловушку из-за России Западе Экс-советник НАТО: Украина стала жертвой просчета Запада, попавшего в ловушку из-за России РИА «Новости»

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Запад оказался в ловушке после того, как попытался разрушить российскую экономику санкциями. Об этом заявил в интервью Grayzone экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.

Вашингтон, по мнению Бо, специально спровоцировал конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с Россией.

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«Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают», — сказал полковник в беседе, которая опубликована на YouTube-канале издания.

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Как объяснил Бо, изначально Штаты планировали, что введенные санкции нанесут России колоссальный ущерб и боевые действия закончатся. Но эти расчеты не оправдались, а Киев оказался в положении «жертвы просчета» своих союзников.

Антироссийские санкции, также как и попытки ослабить Москву безрезультатны, заметил бывший советник НАТО.

«Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно», — отметил Бо.

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