Мир 02 декабря 2022, 09:16 Бывший советник Госдепа признал, что США атаковали энергообъекты других стран Экс-советник Госдепа Карден: США атаковали энергообъекты Ирака и бывшей Югославии Unsplash

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Экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден во время обсуждения ситуации на Украине признал тот факт, что Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во времена конфликтов в Ираке и бывшей Югославии. Об этом он рассказал в эфире TRT World.

Также в дискуссии участвовал и первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он вспомнил, что 25 мая 1999 года бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа на брифинге спросили, почему блок оставил Югославию без 70% электричества, воды.

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«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [Слободан] Милошевич (экс-президент Сербии — прим. ред.) хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать, — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», — процитировал Полянский Шиа.

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Экс-представитель альянса добавил, что, пока этого не произойдет, НАТО продолжит наносить удары. Первый зампостпреда РФ при ООН задался вопросом, почему позиция блока относительно текущего конфликта на Украине отличается. Полянский подчеркнул, что альянс должен брать во внимание российские военные расчеты.

«Так и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию „Шок и трепет“ против Ирака в 2003 году», — напомнил Карден.

Он высказал надежду на то, что в конечном итоге конфликт на Украине удастся урегулировать с помощью переговоров.