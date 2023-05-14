14 мая 2023, 05:54
Бывший советник главы Пентагона заявил о неспособности США восполнить потери ВСУ
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери тяжелой техники ВСУ
Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он сообщил в интервью Стивену Гарднеру, опубликованном в YouTube-канале.
По словам Макгрегора, с начала конфликта ВСУ потеряли порядка 10 тысяч бронированных машин.
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«Это невероятно, 10 тысяч! Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы», — сказал экс-советник главы Пентагона.
Большие потери ВСУ в технике, как указал Макгрегор, говорят о высокой эффективности работы российских Вооруженных сил в уничтожении бронетранспорта.
По мнению бывшего советника главы Пентагона, отправка Киеву вооружения обогатит американский военно-промышленный комплекс, но не поможет украинским военным изменить ситуацию в зоне боевых действий.
Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что преимущества российской армии перед ВСУ существенно осложнили возможности для контрнаступления украинских военных. По мнению Кривоноса, Украина вряд ли добьется поставленных задач на фронте.
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