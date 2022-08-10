Бывший советник главы Пентагона заявил, что США не хватит боеприпасов при конфликте с КНР из-за Украины

Соединенным Штатам будет не хватать боевых снарядов при возможном конфликте с Китаем в Тайваньском проливе. Причина этому — большие поставки вооружений Украине. Такое заявление сделал отставной полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник министра обороны США в администрации бывшего президента Дональда Трампа.

«Исходя из темпов расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, нынешние американские запасы высокоточных ракет и боеприпасов будут быстро исчерпаны», — написал Макгрегор в колонке для издания The American Conservative.

По его словам, при вооруженном конфликте из-за Тайваня флот ВМС США должен будет действовать далеко от берега Китая во избежание ракетных ударов Народно-освободительной армии КНР. Полковник заявил, что это сильно ограничит способность американского флота влиять на события в Китае.

Он предположил, что американские власти могли бы блокировать тихоокеанское побережье КНР при помощи многоцелевых подводных лодок. Однако такая изоляция не поможет свести на нет нестратегическое преимущество Китая.

«Глубина его [Китая] континентального положения с дружественной, богатой природными ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», — добавил Макгрегор.

Военный эксперт выступил с критикой визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Именно после этого события американо-китайские отношения ухудшились.