10 июля 2023, 23:14
Бывший сотрудник ЦРУ назвал сроки поражения ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: из-за нехватки вооружения поражение ждет ВСУ уже этой зимой
Запасы снарядов ВСУ истощаются, а западные союзники Украины не имеют возможности поставлять необходимое количество боеприпасов и техники. Все это привет к поражению украинской армии в конце этого или начале следующего года. Такое заявление каналу Judging Freedom на YouTube сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Что будет с Украиной после декабря? Неоднозначный вопрос. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений», — сказал он.
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Он также прокомментировал решение США поставлять на Украину опасные кассетные бомбы. По его словам, Белый дом пошел на это от безысходности — в связи с истощением запасов артиллерийских снарядов. В будущем наладить производство боеприпасов в необходимых количествах американцы тоже не смогут.
Ранее журналист издания The American Conservative заявил, что американским властям пора начинать подготовку к мирным переговорам с Россией о прекращении конфликта, так как украинская армия не добилась существенных успехов в контрнаступлении.
ВСУ
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
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