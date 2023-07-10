Мир 10 июля 2023, 23:14 Бывший сотрудник ЦРУ назвал сроки поражения ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: из-за нехватки вооружения поражение ждет ВСУ уже этой зимой Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Запасы снарядов ВСУ истощаются, а западные союзники Украины не имеют возможности поставлять необходимое количество боеприпасов и техники. Все это привет к поражению украинской армии в конце этого или начале следующего года. Такое заявление каналу Judging Freedom на YouTube сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Что будет с Украиной после декабря? Неоднозначный вопрос. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений», — сказал он.

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Он также прокомментировал решение США поставлять на Украину опасные кассетные бомбы. По его словам, Белый дом пошел на это от безысходности — в связи с истощением запасов артиллерийских снарядов. В будущем наладить производство боеприпасов в необходимых количествах американцы тоже не смогут.

Ранее журналист издания The American Conservative заявил, что американским властям пора начинать подготовку к мирным переговорам с Россией о прекращении конфликта, так как украинская армия не добилась существенных успехов в контрнаступлении.