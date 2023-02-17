Мир 17 февраля 2023, 10:19 Бывший сотрудник ЦРУ напророчил тяжелую развязку конфликта на Украине Экс-советник ЦРК Рикардс: отчаявшийся Байден отправит войска США на Запад Украины Соцсети

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Президент США Джо Байден и другие американские политики боятся ударить в грязь лицом, поэтому отправят на Запад Украины войска и вступят в прямой, а не в опосредованный конфликт с Россией. Эскалация приведет к трагическим последствиям, предупредил в статье на сайте Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Он назвал такой исход «ужасающим эндшпилем». Джеймс Рикардс заявил, что, несмотря на заявления традиционных изданий в США, Россия выигрывает в конфликте. Громко объявленное наступление ВСУ на деле оказалось нападением на слабо защищенные позиции, от которых российские войска отказались ради сохранения бойцов и техники. Армия России почти взяла Артемовск — крупный транспортный и логистический узел. Потери украинских войск достигли 500 тысяч человек.

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Большинство западных танков доедут до поля боя не раньше чем через несколько месяцев. Даже когда это случится, уверен бывший советник ЦРУ, Россия без труда уничтожит их. Накачивание Украины дальнобойным вооружением, по мнению Джеймса Рикардса, приведет к эскалации конфликта и серьезным последствиям. Но Белый дом боится остановиться — Джо Байден и его ближайшие советники потеряют лицо, если сделают это, ведь в киевский режим вложили много денег и сил.

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«Может быть, отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину в качестве буфера. <…> Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную, как сейчас», — предупредил экс-советник ЦРУ.

Он заявил, что западная военная помощь может продлить боевые действия, но не повлиять на конечный результат — победу России. Это лишь отсрочит неизбежное и напрасно убьет гораздо больше людей.