Бывший сотрудник СБУ: запись разговора с Байденом велась с ведома Порошенко

Инсайдер заметил, что на опубликованных записях отлично слышен внятный и близкий голос Порошенко, а голос американского политика по громкой связи. Исходя из этого, бывший сотрудник СБУ выразил уверенность, что запись разговора велась с ведома экс-президента Украины.

«Вероятность того, что она была не санкционирована самим Порошенко, а делалась каким-то новым „майором Мельниченко“ — минимальна», — обозначил источник.