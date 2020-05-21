Бывший сотрудник СБУ: запись разговора с Байденом велась с ведома Порошенко
Экс-сотрудник украинских спецслужб выразил уверенность, что все разговоры бывшего вице-президента США Джо Байдена с прежним лидером Незалежной Петром Порошенко записал последний для компромата. Однако, что-то пошло не так, сообщает «Свободная пресса».
Инсайдер заметил, что на опубликованных записях отлично слышен внятный и близкий голос Порошенко, а голос американского политика по громкой связи. Исходя из этого, бывший сотрудник СБУ выразил уверенность, что запись разговора велась с ведома экс-президента Украины.
«Вероятность того, что она была не санкционирована самим Порошенко, а делалась каким-то новым „майором Мельниченко“ — минимальна», — обозначил источник.