Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву США обещали нерасширение НАТО на Восток. Ошибкой политика было непонимание того, что следующий американский лидер может отказаться от заверений предыдущего. Об этом заявил бывший помощник министра финансов США Пол Робертс.

«Ошибкой Горбачева было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало», — отметил Робертс в беседе с РИА «Новости».

Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена, по словам Робертса, расширяет новую холодную войну, начатую администрацией Билла Клинтона на месте завершенной Горбачевым и Рейганом.

Робертс добавил, что «терпимость Кремля к заявленным агрессивным намерениям Запада против России удивляет».

«Как может кто-то в Кремле верить словам Вашингтона?» — задался вопросом бывший помощник министра финансов США.

Рейган, по мнению Робертса, понимал величие Горбачева и продвигался к завершению «холодной войны» несмотря на противодействие ЦРУ и военного комплекса США. Также Рейган, как отметил собеседник агентства, не представлял, что Советский Союз распадется.

По словам Робертса, он точно знает, что Джеймс Бейкер, который был госсекретарем при администрации Рейгана, давал уверения Горбачеву в том, что если бывший президент СССР разрешит воссоединение Германии, то Североатлантический альянс ни на дюйм не продвинется на Восток.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался в Москве после продолжительной болезни. Политику был 91 год. Одни винят его в развале Советского Союза, а другие говорят о его заслугах и подчеркивают, что политика уважали во всем мире. «360» собрал все, что известно о последних месяцах жизни первого и единственного президента СССР.