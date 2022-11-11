Мир 11 ноября 2022, 21:34 Бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ признался в шпионаже на Россию Sky News: охранник британского посольства в Берлине признался в шпионаже в пользу России freepik

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В Британии экс-работник посольства в Берлине Дэвид Смит сознался в шпионской деятельности. На заседании Центрального уголовного суда Олд-Бейли обвиняемый заявил, что работал в интересах России, сообщил телеканал Sky News.

В общей сложности Смит рассказал о восьми случаях нарушения закона о государственной тайне. Он трудился охранником в дипмиссии королевства на протяжении восьми лет и передавал российскому дипломату в ФРГ секретную информацию.

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Генеральная прокуратура ФРГ задержала британца в августе прошлого года. Правоохранители провели обыски в его доме и на рабочем месте. Позже Скотленд-Ярд принял решение об экстрадиции Смита из Германии в Соединенное Королевство.

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Накануне гражданина Бразилии арестовали в норвежском городе Тромсе по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным полиции Норвегии подозреваемый работал в местном Арктическом университете и приехал из России под прикрытием.