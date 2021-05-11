Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин подтвердил, что США принимает участие в создании биологического оружия в других странах, написала «Общественная служба новостей».

Замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов сообщил, что США вовлекают другие страны в производство биологического оружия. По его словам Никулина, Штаты ведут 98% исследований в области его разработки. Они используют более 100 военных лабораторий по всему миру.

«Аверьянов прав. Действительно, американцы имеют больше 100 военных биологических лабораторий по всему миру. Они производят сейчас больше 98% от всех исследований в этой области. Нужно создавать международную организацию, если нам не удастся добиться соблюдения конвенции с помощью ООН», — отметил экс — сотрудник ООН.

Эта организация должна будет отслеживать все случаи нарушения и передавать данные в международный суд. В нее необходимо включить около 10 стран, в числе которых Россия, Китай, Казахстан и Индия.