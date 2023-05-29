Мир 29 мая 2023, 07:53 Бывший сотрудник конгресса США обвинил Байдена в начале конфликта на Украине Бывший сотрудник конгресса Вейхерт назвал США инструментом Украины в конфликте с Россией Unsplash

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Президент США Джо Байден, дав свое одобрение, фактически спровоцировал и ввязался в украинский конфликт, который может перерасти в мировую ядерную войну. Такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.

По его словам, США не могут закончить этот кризис или возглавить его. В результате Вашингтон превратился в инструмент киевского режима и заложника угрозы эскалации в отношениях с Россией.

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«Вряд ли такая позиция подобает, предположительно, последней оставшейся в мире сверхдержаве», — указал он.

Вейхерт отметил, что Байден также ослабил позиции государства в отношениях с Китаем, и указал на катастрофическую внешнюю политику американского лидера по отношению к странам Ближнего Востока и Латинской Америки. Бывший сотрудник конгресса назвал Байдена «разрушителем когда-то великой страны».

«Он может нанести непоправимый ущерб Америке, если ему удастся обеспечить себе второй срок», — предупредил Вейхерт.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Нынешний глава государства Джо Байден уже объявил о намерении принять в них участие.