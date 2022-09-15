Бывший солдат ВСУ по ошибке напал на соотечественниц во Франции, приняв их за русских | 360°

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Бывший солдат ВСУ по ошибке напал на соотечественниц во Франции, приняв их за русских

В Ницце бывший украинский военный напал на соотечественниц, перепутав их с русскими

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Бывший военнослужащий ВСУ в Ницце совершил нападение на двух украинских беженок, перепутав их с россиянками. Об этом в Twitter сообщил прокурор Ксавье Боном.

«Две женщины украинского происхождения подали заявление в полицию по факту насилия, совершенного против них в месте Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе обвиняемый, также украинец, признал вину», — написал он.

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Мужчине грозит до трех лет тюремного заключения и денежный штраф около 45 тысяч евро.

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Пострадавшие рассказали газете Nice-Matin, что якобы нападавший оказался русским, который избил их за антироссийские песни, которые женщины слушали на смартфоне.

В правоохранительных органах уточнили, что обвиняемый является бывшим военнослужащим ВСУ, который по ошибке принял женщин за русских.

Ранее жители Армении вышли на массовый митинг из-за демонстрации украинскими беженцами символов националистических организаций, писал RT.

Также сообщалось, что украинцев в Германии возмутило предложение самостоятельно арендовать себе жилье.

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