Мир 12 июня 2023, 01:50 Бывший словацкий премьер заявил о невозможности помогать Украине Экс-премьер Словакии Пеллегрини: значительной военной помощи Украине от страны не будет Freepik

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Бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна уже не сможет оказывать Украине значительную военную помощь. В интервью телеканалу RTVS глава партии Hlas сообщил, что речь идет обо всей Европе.

По его словам, опустошены все склады в ЕС, пополнять их запас надо будет пять-десять лет.

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«Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении, у нас этого (ресурса — ред.) в значительном количестве уже нет», — сообщил политик.

Однако, отметил Пеллегрини, из сложившейся ситуации Словакия все же сможет извлечь выгоду. Речь идет о развитии военной промышленности страны. В Словакии есть компании, занимающиеся производством боеприпасов.

«Сегодня боеприпасы для Украины покупаются через централизованные европейские закупки, если мы не произведем их в Словакии, а за счет этого страна обеспечивает рабочие места и получает доход, так их произведут в соседней стране», — поделился мнением политик.

Все равно, посчитал политик, все эти боеприпасы попадут туда, куда «должны попасть».

Ранее сообщалось, что правительство Словакии начало готовить свои военные объекты под наращивание контингента НАТО. Страна в нарушение договоренностей с Россией поставила Украине истребители, вертолеты и системы ПВО.