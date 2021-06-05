Бывший шеф полиции в Турции получил 2170 лет тюрьмы по делу «Фенербахче»

В Турции бывшего шефа полиции Назми Ардича приговорили к 2170 годам тюрьмы по делу о заговоре против руководства стамбульского ФК «Фенербахче». Об сообщило издание ESPN.

Бывший президент футбольного клуба Азиз Йылдырым в 2011 году был приговорен к шести годам тюрьмы за создание преступной группы и договорные матчи. Однако уже через год его оправдали, когда стало ясно, что дело против него было сфабриковано. И тогда под следствие попали уже те, кто был причастен к возбуждению искомого дела о договорняках. На скамье подсудимых оказался и бывший шеф полиции Ардич. Его признали виновным в подделке документов и участии в заговоре.

Следователи установили, что дело было сфабриковано по заказу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции также признали одним из организаторов покушения на российского посла Андрея Карлова, убитого в 2016 году.

Реальные сроки по делу «Фенербахче» получили еще 25 фигурантов. Суровый приговор вынесли и экс-главе медиагруппы Samanyolu Хидайету Караджу — он получил 1406 лет заключения.

Ранее во Франции российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в умышленном проигрыше матча на турнире Rolan Garros. Ее задержали в четверг и на следующий день отпустили, но расследование еще не закончилось.