Мир 29 мая 2023, 18:07 Бывший сенатор Клинцевич рассказал, что России выгодна победа Эрдогана

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Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции выгодна России. Таким мнением поделился с «Общественной службой новостей» бывший сенатор, военный эксперт и председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что США не хотели победы Эрдогана, и турецкий лидер это запомнит. А Россия, напротив, поддерживала президента. И, хотя членство в НАТО накладывает на Эрдогана определенные обязательства, российские власти не зацикливаются на этом.

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«Поэтому грядут большие, серьезные игры. На мой взгляд, Россия сегодня учитывает многие обстоятельства и не зацикливается на каких-то нюансах, не делает из себя обиженного мальчика, а прагматично выстраивает отношения», — отметил Франц Клинцевич.

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