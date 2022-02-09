Бывший сенатор Клинцевич дал совет Байдену

Бывший сенатор, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич посоветовал Джо Байдену прислушиваться к Путину, чтобы не «огрести». Об этом написали NEWS.ru.

Путина Клинцевич назвал «парнем с яйцами». Так он прокомментировал сюжет американского телеканала NBC о том, что Байден якобы в личных беседах с коллегами называет Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей».

«Это типичное поведение для американцев и для президента [США]. Они всех друзей, включая своих партнеров, считают ниже себя. Они — боги, они — самые главные. <…> А по поводу парня с ядерным оружием и без друзей — я бы Байдену добавил бы — американский дедушка должен понимать, что этот парень с ядерным оружием, но он еще с яйцами, поэтому вы, ребята, слушайте, что он говорит, иначе огребете», — заявил Клинцевич.