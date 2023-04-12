Мир 12 апреля 2023, 21:19 Бывший разведчик США заявил об опасности Зеленского для всего мира Бывший разведчик США Риттер: Зеленский угрожает безопасности всего мира РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира, отметил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Людям следует понимать, что мы давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, поскольку он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает все возможное, чтобы приблизить конец света», — сказал Риттер.

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Зеленский, по мнению экс-офицера разведки США, «выжил из ума», поскольку требует вернуть Крым «для установления порядка в международных отношениях».

Как заметил Риттер, лидер Украины «опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных». Экс-разведчик также обратил внимание на тяжелое положение солдат ВСУ, запасы вооружений у которых на исходе.

Ранее Риттер заявил, что украинские войска потерпят крупное поражение в Артемовске. Он отметил, что российская армия будет и дальше перемалывать подразделения ВСУ. Риттер призвал украинцев задуматься о бессмысленности действий своего командования.