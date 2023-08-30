Мир 30 августа 2023, 06:00 Бывший разведчик США рассказал о ловушке России для ВСУ Экс-разведчик США Риттер: Россия приготовила ловушку для ВСУ на линии обороны РИА «Новости»

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал о ловушке российских военных для ВСУ. Свое мнение он озвучил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, военные США предполагали, что первая линия обороны должна быть прорвана. Однако, как считает экс-разведчик, начальник генерального штаба США Марк Милли не понимает ситуацию.

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«Это одна огромная ловушка для украинцев», — сказал Риттер.

Он пояснил, что войска России нацелены наносить удары по ВСУ, чтобы ослабить противника в процессе наступления на первый рубеж обороны.

Затем, по словам Риттера, российские войска будут отходить ко второй линии, чем будут заманивать ВСУ в специально отведенную зону. В ней украинские бойцы, как предположил американский экс-разведчик, попадут в «огневой котел.

Как предупредил Риттер, возможный прорыв первой линии обороны будет означать лишь реализацию оборонительной стратегии ВС России. Но американское командование, по его словам, этого не понимает.

Но даже этот сценарий, как заметил Риттер, может не воплотиться, поскольку украинские войска пока не смогли дойти до первого рубежа российской обороны.