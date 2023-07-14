Мир 14 июля 2023, 03:41 Бывший разведчик США призвал не верить слухам, что у России мало танков Экс-разведчик США Риттер: у России танков более, чем достаточно РИА «Новости»

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Сообщения о том, что у России мало танков не соответствуют действительности. Так экс-разведчик США Скотт Риттер прокомментировал слухи о превосходстве Украины в количестве тяжелой техники и о том, что это поможет ей прорвать оборону. В интервью каналу U.S. Tour of Duty на Youtube он заявил, что ВСУ даже близко не подошли ни к какому прорыву.

Военный также обратил внимание на то, что российские заводы производят в месяц более 100 современных танков.

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«А сколько танков производит Украина? Ноль. Они получают все свои танки из зарубежных источников», — сказал Риттер.

К тому же, добавил эксперт, эту заграничную технику российские военные легко уничтожают на передовой.

Ранее офицер предположил, почему США решили поставлять Украине кассетные снаряды. По его словам, все дело в том, что у Пентагона больше не осталось стандартных 155-миллиметровых боеприпасов.