Мир 08 июля 2023, 06:03 Бывший разведчик США предположил, что Россия сделает с захваченной Storm Shadow Экс-разведчик Риттер назвал день захвата Россией ракеты Storm Shadow плохим для Запада РИА «Новости»

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Захват уцелевшей ракеты Storm Shadow военнослужащими ВС России позволит Москве изучить ее начинку и успешно нейтрализовать в будущем. Об этом сообщил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Для Киева, Лондона и Парижа, по его словам, наступил «нехороший день». Об этом Риттер сказал РИА «Новости».

«Что бы я сделал, будучи служащим разведки, если бы смог захватить одну из этих систем, так это немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет», — сказал Риттер.

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Российские специалисты, как предположил бывший разведчик, изучат систему наведения ракеты. Риттер указал на то, что российская сторона изучит каждый аспект Storm Shadow, с целью более совершенного наведения на системы ПВО.

Также для лучшего отслеживания этой ракеты в работу российских радаров будут внесены коррективы, предположил Риттер

«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов», — заключил бывший разведчик.

Глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что сбитую в Запорожье Storm Shadow уже доставили для изучения в Москву. Позже в видеосюжете индийского издания Hindustan Times назвали захват британской ракеты российскими силами большой победой президента России Владимира Путина.