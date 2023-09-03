Мир 03 сентября 2023, 07:54 Бывший разведчик США назвал опасной фантазию Украины насчет F-16 Экс-разведчик Риттер: желание Украины получить F-16 приведет к потере пилотов unsplash.com

Читать 360tv в

Стремление Украины получить от Запада истребители F-16 обернется большими потерями в рядах пилотов ВСУ. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Х (бывший Twitter).

Риттер напомнил, что Минобороны Украины указали, что для получения ВСУ преимущества в воздушном пространстве необходимо ввести в эксплуатацию «лишь 160 истребителей F-16».

Реклама

«Мне нужен лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия», — высказался Риттер.

Бывший американский разведчик объяснил, что его «фантазия» не принесет никому вреда, а вот желание киевского режима приведет к печальным последствиям для Вооруженных сил Украины.

Ранее обозреватели 19FortyFive заявили, что российские системы противовоздушной обороны С-300 способны легко справиться с истребителями F-16. Другой сложностью для ВСУ станет необходимость переучивать пилотов, привыкших к работе на советских самолетах МиГ-29.