Бывший разведчик рассказал, что спецслужбы США заранее знали о 9/11

Американские спецслужбы не прислушались к данным других разведок перед терактами 11 сентября 2001 года. Их предупреждали о необходимости повысить безопасность на самолетах.

Как рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в ходе телевизионного шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», у ФБР были данные о том, что террористы что-то готовят с самолетами. Кроме того, отрывочные сведения были и у других ведомств.

Кедми рассказал, что террористы, направившие самолеты на башни-близнецы, неоднократно проходили обучение в летных школах для гражданских в США.

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«Сама операция прошла довольно просто… Мы предупреждали американцев и пытались их убедить, что нельзя так относиться к безопасности на самолетах… Американцы сказали, что они самые умные, и попросили не лезть со своими советами», — пояснил Кедми.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра и в Пентагон. Жертвами атаки стали три тысячи человек.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России.