Мир 01 августа 2023, 16:57 Бывший разведчик обвинил главу ЦРУ в радикальной смене позиции по Украине Экс-агент Джонсон удивился радикальной смене позиции главы ЦРУ Бернса по Украине Скриншот видео Youtube

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Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс ранее всегда выступал против конфликта с Россией и вступления Украины в НАТО, однако в последнее время полностью изменил свою точку зрения. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Сейчас бы он наверняка сказал, что задача США — обескровить и ослабить Россию с помощью Украины. Но я спрошу его о том, что же стало с тем человеком, который в 2008 году пытался предупредить всех об опасности конфликта с Россией?» — задался он вопросом, иронично предположив, что настоящего Бернса украли инопланетяне.

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СМИ сообщали, что в июне Бернс совершил секретную поездку в Киев, где обсуждал планы проведения переговоров с Россией и возвращение Украине территорий.

По предварительной информации, стороны решили разместить ракетные системы и артиллерию рядом с линией разграничения с Крымом.