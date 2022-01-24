Бывший разведчик Франции заявил о самоубийственной политике Запада в отношении России

Антироссийская политика США является убийственной для них самих и для других стран Запада. Такое мнение высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

В интервью изданию Atlantico он прокомментировал ситуацию вокруг Украины. По его словам, за кризис несут ответственность западные страны, которые позволили свергнуть силой демократически избранного президента Виктора Януковича.

«А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза», — сказал бывший разведчик.

Он отметил, что «атлантистская русофобия» оказалась способом существования для НАТО и США, при этом Запад сам только усиливает напряженность. При этом твердая позиция российский властей по вопросу с Украиной вынудила альянс и американцев вернуться к переговорам, посчитал эксперт.

«Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», — предположил Денесе.

Он считает, что США пытается рассорить Россию и Европу, а также нанести ущерб РФ в экономической сфере. Об этом говорят события вокруг «Северного потока — 2».

«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству», — заключил Денесе.

По его мнению, отрицание Западом географический и исторических реалий и его презрительное отношение к другим игрокам могут плохо закончиться для него самого.