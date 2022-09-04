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04 сентября 2022, 19:02

Обама получил премию «Эмми» в номинации «Выдающийся рассказчик»

Экс-президент США Обама получил премию «Эмми»

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Бывший президент США Барак Обама получил премию «Эмми» в номинации «Выдающийся рассказчик — 2022». Награду политику вручили за участие в создании документального сериала «Лучшие национальные парки мира» от Netflix.

Представители Академии телевизионных наук и искусств США пояснили, что Обама занимался закадровым озвучиванием первого эпизода. Всего в сериале их пять.

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Каждая серия посвящена истории национальных парков США, Кении, Индонезии, Чили и других стран. Сериал продюсировала компания Higher Ground Productions, которую основали Обама и его супруга, уточнил РБК.

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Помимо Обамы, претендентами на премию были сценарист и продюсер Карим Абдул-Джаббар, телеведущий Дэвид Аттенборо, комик и телеведущий Уолтер Камау Белл и актриса Люпита Нионго.

«Эмми» — главная американская премия в области телевидения. Ее присуждает Академия телевизионных наук и искусств США. Самую первую церемонию провели в 1949 году в Голливуде.

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