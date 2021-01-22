Бывший президент Украины захотел посетить Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о своем желании посетить Крым. При этом он считает, что Россия не обрадуется его поездке.

«Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко», — сказал Кравчук в интервью телеканалу «Крым24». Так политик ответил на вопрос о том, не хотел ли он посетить полуостров и самостоятельно оценить обстановку.

При этом экс-президент и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе не ждет от возможной поездки «большого удовлетворения».

«Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — добавил он.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года. Это решение поддержало большинство жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своим и не оставляет надежды его вернуть.

Недавно бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказал мнение о том, что Россия присоединила Крым, чтобы не лишиться военной базы в Севастополе при вступлении Украины в НАТО. Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что это не так и причина в другом.