Мир 18 августа 2023, 15:15 Бывший президент Украины помог создать трезубец для «Родины-мать» в Киеве Informator: Ющенко лепил макет трезубца для монумента «Родина-мать» в Киеве РИА «Новости»

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко лично слепил трезубец для монумента «Родина-мать» в Киеве. Об этом изданию Informator сообщил скульптор Алексей Пергаменщик.

«На этапе создания проекта Виктора Андреевич присоединился к нам и лепил этот макет, который сначала согласовало министерство культуры, а потом и правительство. Потом я выварил кусок трезубца, получилось все один в один», — сказал он.

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Киевские власти в начале августа заменили герб СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать» в центре Киева, сообщал RT. Работы по установке начались еще в июле, но с первого раза поднять новый герб на щит не удалось.

Руководитель Национального музея истории Украины Юрий Савчук заявлял, что в будущем монумент переименуют на «Украину-мать». Предположительно, новое название согласуют уже к 24 августа.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в замене элементов монумента «Родина-мать» проявилась вся сущность киевского режима.