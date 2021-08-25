Бывший президент Украины Кучма объяснил «оккупацию» Крыма отсутствием защиты

Захват Крыма в 2014 году произошел из-за того, что Украина не стала защищать свои территории. Таким мнением поделился второй президент страны Леонид Кучма.

«Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась из-за того, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», — процитировало его слова агентство «Интерфакс — Украина».

По словам Кучмы, если бы Украина также не защищала территории Донбасса, то не было бы войны и Украины никакой не было, а была бы одна «большая Малороссия». При этом экс-президент уверен, что Крым именно оккупирован, а не аннексирован.

«Аннексия — это же якобы навсегда. А вот оккупация — это временно, и мы свое вернем», — резюмировал он.

Кучма отметил, что против оккупации надо бороться.