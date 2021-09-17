Бывший президент Трамп предсказал США конец через три года

США под руководством демократов исчезнет через три года, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. По его мнению, из-за Джо Байдена Штаты уже покатились под откос.

Трамп предупредил, что когда в стране пройдут промежуточные выборы в конгресс в 2022 году, а затем в 2024 году, то США уже перестанут существовать. Такой прогноз политик озвучил в эфире телеканала Newsmax.

«Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — предупредил Трамп.

Он также обрушился с критикой на администрацию Байдена, заявив, что власти используют Минюст против населения, которое критикует демократов и президента страны.

«Они используют местных прокуроров, федеральных прокуроров. То, что они делают, ужасно», — отметил Трамп.

По мнению бывшего лидера США, американским правительством на самом деле руководит Барак Обама.

«Вы знаете, Байден собирался стать великим объединителем, но он им не стал. Скорее наоборот, он даже хуже Обамы. Многие думают, что именно Обама сейчас руководит правительством», — добавил он.

Отдельно Трамп прошелся по выводу американских войск из Афганистана. По его словам, из-за этого Штаты превратились в мировое посмешище. Также его беспокойство вызвала ситуация с мигрантами, которую никто не контролирует.

«Это позор. Что происходит с нашей страной?» — посетовал он.