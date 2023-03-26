Мир 26 марта 2023, 04:14 Бывший президент США Трамп заявил, что его не за что обвинять Newsmax: преследование Трампа связано с его намерением баллотироваться в президенты flickr

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ответ на расследование против него по делу Дэниэлс заявил, что речь не может идти о преступлении. С такими словами экс-президент обратился к своим сторонникам на митинге «Make America Great Again» в Техасе, трансляция которого велась на YouTube-канале «Newsmax».

«Против меня ведется расследование о том, что не является преступлением и даже проступком или изменой», — сказал Трамп.

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Бывший лидер США утверждает, что преследование мотивировано лишь политически и связано с его намерением баллотироваться в президенты в 2024 году.

В Манхэттенском суде слушается дело против Трампа. Экс-президенту могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Девушка якобы получила крупную сумму денег в обмен на молчание о предполагаемом романе с Трампом. Ранее бизнесмен отрицал свою причастность к любым правонарушениям, связанным с Дэниэлс.

Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн оплатил молчание актрисы по собственной инициативе. Экс-президент США опубликовал письмо в своей социальной сети, в котором написано, что адвокат перевел Дэниэлс 130 тысяч долларов из своих средств.