Бывший президент США Трамп напишет книгу о результатах выборов

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что планирует написать книгу, посаященную «украденным» выборам. Произведение получит название «Преступление века». Такой информацией он поделился в ходе мероприятия The American Freedom в Остине, штат Техас. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Indy100.

«Это одно из величайших преступлений в истории нашей страны. И, к сожалению, прокуратура ничего не хочет с этим делать. <…> Я пишу об этом книгу под названием „Преступление века“», — заявил политик.

В марте 2021 года Верховный суд США решил отказать Трампу в том, чтобы пересмотреть итоги ноябрьских выборов президента страны. Огранизация отклонила все три аппеляции бывшего президента.