Мир 19 февраля 2023, 05:27 Бывший президент США Джимми Картер отказался от лечения в пользу хосписной помощи Бывший президент США Джимми Картер предпочел хосписную помощь на дому вместо лечения РИА «Новости»

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Бывший президент США Джимми Картер отказался от продолжения лечения в пользу хосписного ухода дома. Об этом сообщил Центр Картера на своем сайте. Организация была основана бывшим главой Белого дома.

«После серии коротких госпитализаций бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьей и получить хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательства», — сказано в сообщении.

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Семья 39-го президента США поддерживает его решение, указано в заявлении. Близкие родственники Картера попросили уважать его право на частную жизнь.

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В 2015 году медики диагностировали у Картера меланому. Всего через несколько месяцев после этого политик объявил о своем выздоровлении. Экс-президент США также неоднократно попадал в больницу из-за переломов.

Сегодня 98-летний Джимми Картер является лидером по долгожительству среди экс-президентов США за всю историю страны. Он управлял Штатами с 1977 по 1981 годы. Впоследствии Картер уступил на выборах Рональду Рейгану. В 2002 году Джимми Картер удостоился Нобелевской премии мира.