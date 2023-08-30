Мир 30 августа 2023, 00:32 Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не боится тюрьмы Дональд Трамп назвал дела против него мошенническими РИА «Новости»

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Дональд Трамп заявил, что не боится попасть в тюрьму, так как считает уголовные дела против него «мошенническими». Об этом бывший президент США рассказал в интервью радиоведущему Гленну Беку.

«Я не думаю, что это случится. Каждое дело — мошенническое», — заявил Трамп.

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По словам бывшего главы государства, его преследуют «плохие, больные люди». А количество сторонников у него только увеличилось.

«Теперь у меня больше сторонников, чем когда-либо», — выразил уверенность Трамп.

Дональд Трамп стал первым президентом США, который прошел процедуру формального ареста. Политика официально арестовали в пятницу, 25 августа. Процедура представляет собой обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. По договоренности сторон, после этого экс-главу США освободили под залог в 200 тысяч долларов.

После ареста Трамп собрал более 7 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию, сообщила газета Politico.