Мир 05 августа 2023, 13:25 Бывший президент Польши пообещал День свободы для Белоруссии Бывший президент Польши Валенса сообщил о грядущем Дне свободы для Белоруссии РИА «Новости»

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Жителей Белоруссии скоро будет «ждать свобода», мир и справедливость. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса, его слова на YouTube-канале привел признанный экстремистским в республике правозащитный центр «Весна».

«Мы живем в то время, когда меняются эпохи. Старая эра защищает себя, но люди бьются за новую. Призываю белорусов выдержать еще немного», — сказал он.

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По словам Валенсы, многие люди в настоящее время страдают в тюрьмах.

«Мне тоже пришлось пройти через подобное, сражаясь за свободу и мир», — добавил он.

Обращение бывшего польского президента опубликовали 4 августа, в День солидарности с гражданским обществом Белоруссии. Правозащитники напомнили, что в 2011 году именно в этот день впервые арестовали главу проекта Алеся Беляцкого.

В марте 2023 года Беляцкого приговорили к 10 годам тюремного заключения в Белоруссии по делу об уклонении от уплаты налогов и организации протестных акций.