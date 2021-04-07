Бывший президент Молдавии предрек отставку нынешнего лидера страны

Президент Молдавии не сможет удержать власть в своих руках и скоро покинет кресло главы государства. Так посчитал бывший глава Игорь Додон, рассказало «Утро.ру».

«Я думаю, что президент Санду не дойдет до конца своего мандата, в какой-то момент она сама напишет заявление об отставке», привели РИА «Новости» слова руководителя контролирующей большинство в парламенте Партии социалистов Республики Молдавии.

Также бывший лидер страны предположил, что часть людей с правыми взглядами начнут процедуру импичмента. Додон заявил, что поддержит их при подобном раскладе.