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    18 октября 2021, 16:45

    Бывший президент Молдавии будет руководить Молдавско-Российским союзом деловых людей

    Игорь Додон возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей

    Артур Блянихов

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей для продвижения экономических отношений между двумя государствами. Об этом написало РИА «Новости».

    «Я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-Российский союз деловых людей», — цитирует Додона RT.

    Он добавил, что принял решение отказаться от мандата депутата парламента, поскольку сможет принести больше пользы в других сферах. По его словам, он будет полезнее, встречаясь с народом на местах.