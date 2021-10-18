Бывший президент Молдавии будет руководить Молдавско-Российским союзом деловых людей
Игорь Додон возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей
Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей для продвижения экономических отношений между двумя государствами. Об этом написало РИА «Новости».
«Я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-Российский союз деловых людей», — цитирует Додона RT.
Он добавил, что принял решение отказаться от мандата депутата парламента, поскольку сможет принести больше пользы в других сферах. По его словам, он будет полезнее, встречаясь с народом на местах.