Бывший президент Молдавии будет руководить Молдавско-Российским союзом деловых людей

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей для продвижения экономических отношений между двумя государствами. Об этом написало РИА «Новости».

«Я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-Российский союз деловых людей», — цитирует Додона RT.

Он добавил, что принял решение отказаться от мандата депутата парламента, поскольку сможет принести больше пользы в других сферах. По его словам, он будет полезнее, встречаясь с народом на местах.