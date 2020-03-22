Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса

Лоренсо Санс был президентом легендарного клуба с ноября 1995 по июль 2000 года. За этот период «Реал» дважды выигрывал Лигу чемпионов 1998 и 2000 годов (до этого в последний раз мадридский клуб становился чемпионом в 1966 году). Также он был владельцем испанского футбольного клуба «Малага».

По всему миру заразившихся коронавирусом нового типа уже 304 тысячи человек. В России сейчас зафиксировано 306 случаев заражения 2019-nCoV, а вылечить и выписать из больниц удалось 16 пациентов. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-2019 пандемией.