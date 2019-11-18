Бывший президент Эквадора высказался об отключении RT от вещания

В прошлом году политик начал вести на телеканале еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа». Он предположил, что именно по его вине RT отключили от вещания в Эквадоре и признался, что ему неудобно из-за этой ситуации.

По его словам, отключение телеканала показало, что у действующих властей Эквадора, которые говорят о свободе слова, политика двойных стандартов.

«И это также выглядит как цензура по отношению в данном случае к RT — просто потому, что он предоставил мне возможность делать программу», — заметил экс-президент.