За положительным отношением европейцев к Украине может скрываться ненависть к России. Такой вариант предположил бывший президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz.

Он осудил проявления русофобии в Европе на фоне спецоперации на Украине, назвав их возможным признаком двойных стандартов. Поэтому бывший глава Чехии заявил о стыде за подобное отношение к РФ.

«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей „ненависть к России“, как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», — указал политик в материале.

По мнению бывшего главы Чехии, «любовь и ненависть» не помощники в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что нужно опираться на разум и холодный прагматизм.

Политик выразил уверенность в том, что Запад и Россия должны как можно скорее сесть за стол переговоров.

Западные страны не намерены останавливать поставки оружия на Украину. Они хотят продлить военные действия, чтобы обескровить Россию и вызвать социально-экономический взрыв, считает военный историк Юрий Кнутов.